Alex Jones sorprende al dejarse crecer un «bigote al estilo Hitler» y luego afirma que le hace más atractivo para las mujeres (Eng)

Alex Jones afirma que se ha dejado crecer el bigote, similar al del dictador nazi Adolf Hitler, como «experimento social». Jones también compartió una foto suya con el bigote en X, con la siguiente leyenda: «A partir de hoy, me uno oficialmente al Partido Demócrata. Para celebrar su maravilloso trabajo, ahora he adoptado un peinado que va a juego con sus políticas». www.meneame.net/story/alex-jones-asegura-hay-cosa-homoerotica-hitler-f

| etiquetas: alex jones , adolf hitler , bigote , sexy , mujeres , extrema derecha , nazi
Feindesland #4 Feindesland
Todavía si fuera un bigote estilo Chaplin...

xD
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Hace meses dijo:
”Es como una cosa homoerótica sobre Hitler... Hay un fetiche de Hitler”.

Ni él mismo se aclara xD

Pd. Alex, paga lo que debes
Jaime131 #3 Jaime131
Ha conseguido lo que quería, que le hagan casito.
frg #7 frg
#6 Al revés, respeto las formas de inmigrantes italianos.
Rodrygo_Goes #8 Rodrygo_Goes
#7 la mafia? vale eso si es racismo
Rodrygo_Goes #2 Rodrygo_Goes *
A ver, eso o Mario Bros no estamos seguros
frg #5 frg
#2 No, el de Mario es diferente.
Rodrygo_Goes #6 Rodrygo_Goes
#5 oye eso es racismo :troll:
