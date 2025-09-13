edición general
11 meneos
46 clics
Alerta de los nutricionistas ante la obsesión por alimentos 'high protein': “El cuerpo no los necesita”

Alerta de los nutricionistas ante la obsesión por alimentos 'high protein': “El cuerpo no los necesita”

Pan, cereales, yogures, quesitos destinados al público infantil y hasta agua. Los productos con la etiqueta high protein o con extra de proteína han pasado de ofrecerse al segmento de culturistas a ser un reclamo para el público en general. Y están cada vez más presentes en todo tipo de supermercados. Pero los expertos advierten que son más caros y que el organismo, salvo en casos particulares, no los necesita porque la población no tiene de manera general deficiencia de proteína. Actualmente, además, hay debate científico sobre si consumir un

| etiquetas: nutrición , alimentos , high protein
9 2 0 K 166 mnm
12 comentarios
9 2 0 K 166 mnm
Comentarios destacados:    
ElBeaver #2 ElBeaver
Lo que no necesita el cuerpo son grasas trans y ultraprocesados por decir dos cosas que son completamente legales y joden el organismo
3 K 44
nemesisreptante #5 nemesisreptante
#2 el problema no son las grasas son los azúcares que se han añadido a todo y la fibra que se ha eliminado de todos los alimentos
1 K 21
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#5 "la fibra que se ha eliminado de todos los alimentos"
Asi no hay quien cague regularmente, es un sinvivir
1 K 19
Torrezzno #7 Torrezzno
#2 esas bebidas y comidas proteicas son ultra procesados también. Pero totalmente de acuerdo
1 K 28
#8 scorpen
#2 el cuerpo necesita muy poco alimento porque es muy eficiente
0 K 11
tdgwho #1 tdgwho
Agua proteica? que cojones
2 K 32
#3 mcfgdbbn3 *
Si no haces pesas esas proteínas van a ser ignoradas por tu cuerpo. :-P

No hace falta la dedicación de Lydia Valentín o una rutina al milímetro, pero sí tener una cierta constancia.

#1: Llámala leche de vaca. :-P
7 K 104
tdgwho #4 tdgwho
#3 jajajaja
1 K 21
Kyoko #10 Kyoko
Basicamente no hay necesidad de alimentos enriquecidos, que no pueda ingerirse con alimentos naturales y mas sanos.
Omega 3? tomate unos ricos boquerones. Fibra? mas verduras, frutas y cereales integrales. Proteina? precisamente nos sobra actualmente, ya que comemos mas carne de la necesaria. Vitamina C? citricos.
Si es que se precisa una dieta especial por alguna razón, que sea recetada por un profesional serio.
De lo contrario, es gastarte dinero y hacer trabajar extra tus riñones o intestinos (lo que el cuerpo no necesita, lo mea o lo caga). Eso sin contar que algunos productos pueden ser perjudiciales para la salud...
1 K 19
#9 Kikiru
yo tomo los no-yogures Skyr que tiene alto contenido en proteínas y suelen quitar el hambre.
1 K 18
Connect #11 Connect
Esos productos extaproteicos no hacen falta. Solo hay que ir mirando las propiedades de el apartado de Información Nutricional que hay en cada producto que compras para ir buscando proteínas. Y eso sale mucho más barato que esos productos extraproteicos que además son más caros.

Por ejemplo, una bola de 250g de Mozzarella lleva 17 g proteínas cada 100 gr y cuesta 1 €. Eso lo metes en una ensalada con tomate y todo no vale más de euro y medio y has tomado más proteínas y alimentación que un…   » ver todo el comentario
0 K 11
palestina #12 palestina *
Si quieres comer proteína barata y saludable os recomiendo los chochos o altramuces, Más que la soja o cualquier legumbre. (+de 36)
0 K 10

menéame