edición general
16 meneos
19 clics
Alemania vuelve a estar en el lado equivocado de la historia

Alemania vuelve a estar en el lado equivocado de la historia

Alemania no camina hacia el porvenir, sino que es arrastrada por su culpa mal digerida, sin mirar la devastación actual que colabora en provocar. Mientras la franja de Gaza ya no era una franja: era un cementerio. Más de 18.500 niños asesinados en 22 meses. Más de 200 periodistas. Más de 1.400 trabajadores y trabajadoras sanitarias. Familias enteras borradas. Y Alemania, en silencio o peor: enviando armas, bloqueando condenas, recibiendo con honores a criminales de guerra. La política alemana no solo ha perdido la brújula moral.

| etiquetas: alemania , nazismo
14 2 3 K 126 actualidad
9 comentarios
14 2 3 K 126 actualidad
#1 casicasi
Sentimiento de culpa y un huevo. Es interés económico. La venta de armas lo explica todo. No atribuyan a nobles ideales lo que se explica mediante el dinero. Es de primero de marxismo.
7 K 87
RoterHahn #3 RoterHahn
#1
Me parece haber oído que Alemania va ha bloquear la venta de armamento a Israel.
1 K 26
#4 casicasi *
#3 jajaja

Ni en sueños.
0 K 11
RoterHahn #6 RoterHahn
#4
Vivo en Alemania.
Una cosa es que cara a la galería dirán... No vendemos más a Israel, y bajo manta les vendan el doble.
1 K 26
RoterHahn #9 RoterHahn
#7
Es lo que he dicho en #4
0 K 13
makinavaja #7 makinavaja
#3 Van a aplazar la venta de armas, no te emociones... solo de cara a la galería...
1 K 26
Ovlak #8 Ovlak
#3 Eso decían esta semana. Dos años han tardado en tan siquiera planteárselo. Yo estoy con #1, creía que la actitud de Alemania era alguna especie de complejo hasta que me enteré que es el segundo exportador de armamento a Israel. Al final siempre se cumple la máxima: sigue el rastro del dinero.
2 K 39
Supercinexin #2 Supercinexin
Derribar El Muro fue un error histórico.
1 K 27
#5 davidvsgoliat
En el lado nazi, concretamente.
0 K 15

menéame