Alemania decide de manera 'independiente', dice Merkel tras críticas de Trump [HEMEROTECA]

11 julio 2018. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, defendió este miércoles el derecho de su país a tomar sus propias decisiones, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Alemania por la compra de gas a Rusia, la principal amenaza de la OTAN. 'Ellos pagan miles de millones de dólares a Rusia [por su gas] y nosotros tenemos que defenderlos contra Rusia', dijo el presidente estadounidense, quien calificó a Alemania de 'prisionera de Rusia porque recibe mucha de su energía'.