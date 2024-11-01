edición general
1 meneos
 

Alemania decide de manera 'independiente', dice Merkel tras críticas de Trump [HEMEROTECA]

11 julio 2018. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, defendió este miércoles el derecho de su país a tomar sus propias decisiones, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Alemania por la compra de gas a Rusia, la principal amenaza de la OTAN. 'Ellos pagan miles de millones de dólares a Rusia [por su gas] y nosotros tenemos que defenderlos contra Rusia', dijo el presidente estadounidense, quien calificó a Alemania de 'prisionera de Rusia porque recibe mucha de su energía'.

| etiquetas: trump , amenazas , rusia , otan , gas , alemania , merkel
1 0 0 K 16 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 16 actualidad
salteado3 #1 salteado3 *
Relacionado:

China absorberá la mitad del volumen que Rusia exportaba antes de 2022 a Europa.

www.meneame.net/story/rusia-china-estrechan-lazos-acuerdan-creacion-ga

Pobres chinos que ahora son dependientes de Rusia que les va a vender energía a buen precio, qué putada.

Menos mal que Putin —sin ninguna provocación yanki no de la OTAN— se levantó una mañana y se puso a empezar a invadir toda Europa y dejaron de comprarles la energía barata. Vaya idiotas los rusos con lo bien que les iba el negocio y menos mal que ahora compramos gas democrático.
1 K 27

menéame