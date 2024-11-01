11 julio 2018. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, defendió este miércoles el derecho de su país a tomar sus propias decisiones, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Alemania por la compra de gas a Rusia, la principal amenaza de la OTAN. 'Ellos pagan miles de millones de dólares a Rusia [por su gas] y nosotros tenemos que defenderlos contra Rusia', dijo el presidente estadounidense, quien calificó a Alemania de 'prisionera de Rusia porque recibe mucha de su energía'.
China absorberá la mitad del volumen que Rusia exportaba antes de 2022 a Europa.
Pobres chinos que ahora son dependientes de Rusia que les va a vender energía a buen precio, qué putada.
Menos mal que Putin —sin ninguna provocación yanki no de la OTAN— se levantó una mañana y se puso a empezar a invadir toda Europa y dejaron de comprarles la energía barata. Vaya idiotas los rusos con lo bien que les iba el negocio y menos mal que ahora compramos gas democrático.