Alejandro Fernández, sobre Vito Quiles: "No puedo estar incómodo al lado de un amiguete"

El líder del PP catalán explica que se ha encontrado con el pseudoperiodista en un par de ocasiones y que tienen buena relación, aunque remarca que no es de su partido

alejandro fernández , pp , vito quiles , amiguete
1 comentarios
#1 eugeniodl
Será de su camada
0 K 9

