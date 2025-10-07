edición general
La alcaldesa del SPD de la localidad alemana de Herdecke, apuñalada delante de su casa

La alcaldesa electa de Herdecke, quien asumió recientemente su cargo, fue hallada el martes por su hijo, gravemente herida en su hogar en el barrio de Herrentisch y según las últimas informaciones, su vida corre peligro. Según el diario 'BILD', la recién elegida alcaldesa de Herdecke, Iris Stalzer, fue hallada el martes gravemente herida por su hijo en su apartamento en el barrio de Herrentisch. La mujer presentaba múltiples puñaladas en el estómago y la espalda. En su último aliento, le dijo a su hijo que había sido atacada por varios hombres

