El alcalde de Valladolid asevera que Toni Cantó "es un mierda"

Al ser preguntado por mensajes que publicó a primera hora de la mañana en Twitter en los que llamaba "mierda" a Cantó y aseguraba que va a cobrar 75.000 euros por "rascarse los huevos a dos manos". Puente ha recalcado que "no es ningún calentón", por lo que no se "corta" y reitera el descalificativo, pero la segunda afirmación descriptiva prefiere no repetirla. "Efectivamente, es un mierda, no me corto ni medio pelo a la hora de decirlo. Y es un mierda que va a vivir a costa de los españoles y a cobrar 75.000 euros al año por no hacer nada".