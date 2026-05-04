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El alcalde de Siero ratifica la denuncia por injurias contra su persona en redes: «Me llamaban sinvergüenza, vago, putero...»

El alcalde de Siero ratifica la denuncia por injurias contra su persona en redes: «Me llamaban sinvergüenza, vago, putero...»

Ángel García asegura que tiene previsto presentar más denuncias de ese tipo para «intentar corregir que hoy en día los cargos públicos tenemos que aguantar mucho»

| etiquetas: ángel garcía , psoe , putero , vago , pola de siero , alcalde , denuncia
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3 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
#1 concentrado
¿El alcalde es del PSOE?, pues nada esto son chiquilladas. Siguiente caso.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Pero es verdad o no?
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Cehona #3 Cehona *
#2 Lo de putero es una palabra como libertad, que en boca de cristofascistas, son palabros para engañabobos.
Me gustaba más la ironía del volquete de putas.
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menéame