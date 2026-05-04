·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8028
clics
Así quedó el Boeing 777 que Irán ocultó al mundo -
5905
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
7033
clics
La Casa Blanca publica un tweet de Donald Trump diciendo "winning" (ganando) en loop durante 1 hora
4836
clics
Pirámide del sistema capitalista (1911) [ENG]
3470
clics
Cuestión de votos
más votadas
506
Ayuso, recibida con honores en México... tras previo abono de 300.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid
519
VÍDEO | La jueza de Kitchen corta el interrogatorio al exjefe del CNI: "Ha hablado más la jueza que Sanz Roldán"
373
"Proteger" el fútbol ya penaliza a nuestro ecosistema tecnológico: Vercel y BunnyCDN retiran sus nodos en España
428
La pesca de arrastre en Europa causa 90 veces más daños económicos que beneficios, según un estudio científico
261
Hasta 72 millones de dinero público habrían comprometido los Gobiernos de Mazón y Pérez Llorca para colegios del Opus Dei
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
13
clics
El alcalde de Siero ratifica la denuncia por injurias contra su persona en redes: «Me llamaban sinvergüenza, vago, putero...»
Ángel García asegura que tiene previsto presentar más denuncias de ese tipo para «intentar corregir que hoy en día los cargos públicos tenemos que aguantar mucho»
|
etiquetas
:
ángel garcía
,
psoe
,
putero
,
vago
,
pola de siero
,
alcalde
,
denuncia
5
1
0
K
76
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
76
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
concentrado
¿El alcalde es del PSOE?, pues nada esto son chiquilladas. Siguiente caso.
2
K
48
#2
elgranpilaf
Pero es verdad o no?
0
K
11
#3
Cehona
*
#2
Lo de putero es una palabra como libertad, que en boca de cristofascistas, son palabros para engañabobos.
Me gustaba más la ironía del volquete de putas.
0
K
13
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me gustaba más la ironía del volquete de putas.