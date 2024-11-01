·
El alcalde de Jérica y exasesor de la Diputación de Castelló imputado por acoso sexual a menores: “El PP lo sabía”
El PSPV acusa a Juan Francisco Pérez Llorca, president de la Generalitat y secretario general del PP valenciano, de “encubrir” al investigado durante meses
etiquetas
acoso sexual
menores
jérica
diputación de castellón
pp
