El alcalde de Estepona, más acorralado por la justicia: ahora citado como investigado por presuntamente favorecer a la pareja de su hijo

El terremoto político sacude de lleno al Ayuntamiento de Estepona. Realmente, su alcalde vive entre movimiento sísmico y y sacudidas, día sí y día no. Ahora, el popular José María García Urbano, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 25 de mayo en un caso que huele a nepotismo y que pone bajo sospecha la adjudicación de un negocio de hostelería en un edificio municipal de alto valor. La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, sitúa en el epicentro la concesión de un espacio en la Torre Mirador del Carmen a una...