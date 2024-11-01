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El alcalde de Estepona, más acorralado por la justicia: ahora citado como investigado por presuntamente favorecer a la pareja de su hijo

El alcalde de Estepona, más acorralado por la justicia: ahora citado como investigado por presuntamente favorecer a la pareja de su hijo

El terremoto político sacude de lleno al Ayuntamiento de Estepona. Realmente, su alcalde vive entre movimiento sísmico y y sacudidas, día sí y día no. Ahora, el popular José María García Urbano, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 25 de mayo en un caso que huele a nepotismo y que pone bajo sospecha la adjudicación de un negocio de hostelería en un edificio municipal de alto valor. La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, sitúa en el epicentro la concesión de un espacio en la Torre Mirador del Carmen a una...

| etiquetas: estepona , garcía urbano , pp
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8 comentarios
13 1 0 K 69 actualidad
sat #1 sat
Nada nuevo, pasa en todos los ayuntamientos gobernados por el PP en la Costa del Sol. En los demás también, pero en los del PP es el modus operandi habitual.
3 K 41
Quel #2 Quel
¡¡Eso es lawfare!! ... Ah, no. Espera ... ¿ Es un alcalde facha ? Entonces bien. ¡¡A LA HOGERA!!
:troll:
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millanin #3 millanin
#2 eso no va así. Aquí hay tema. Lawfare es cuando los jueces investigan algo a sabiendas que no hay nada. Y en eso la ultraderecha judicial está desatada. Por aquello del que pueda hacer que haga.
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Quel #4 Quel
#3 Ok...
:roll:
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#5 z1018
#2 el PP en la Costa del Sol tiene fachapass, hay muuuuuuchos casos muuuuuy sospechosos que siempre se quedan en nada, ¿apostamos que esto no queda en nada?
1 K 15
Quel #6 Quel
#5 No te diré que no. Solo me burlo de la idea común en esta comunidad de; Si se juzgan a "los míos" es lawfare, si se juzgan a "los otros" es sana justicia.
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kastanedowski #8 kastanedowski
" Presuntamente " no ... la palabra esta mal usada

Se ha aceptado en caso en la corte por no ser " presunto" ... solo se necesita que la justicia declare como sera el castigo...
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#7 mam23
¿se llamaba Yesica?
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menéame