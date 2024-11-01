El alcalde de la ciudad de Nueva York, Jimmy Walker, con miembros de la tribu Blackfeet en las escaleras del Ayuntamiento, 1927 [Eng]  

El 23 de octubre de 1927, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Jimmy Walker, posó con miembros de la tribu Blackfeet en las escaleras del Ayuntamiento. El evento formó parte de una visita ceremonial de la delegación Blackfeet, que había viajado desde Montana a Nueva York para participar en las celebraciones del décimo aniversario del Hotel Commodore. Para los Pies Negros, este momento en Nueva York no fue solo una cuestión de espectáculo. Fue una oportunidad para mostrar sus tradiciones, historia y resiliencia ante uno de los públicos urbanos