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Albert Solé: «Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos»
«En estos momentos no se me ocurre qué liderazgos pueden darse, porque la operación Rufián no me la creo.»
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#1
Asimismov
Patricio Guzmán, el director chileno, decía que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos.
El titular ni siquiera es de Albert Solé. Qué le den.
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El titular ni siquiera es de Albert Solé. Qué le den.