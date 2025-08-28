Albert Rivera regresa a la primera línea y se suma como nuevo colaborador de 'Espejo Público'

Albert Rivera liderará “El Observatorio con Rivera”, Josep Borrell presentará “Una ventana al Mundo”, el juez Calatayud analizará los desafíos de la juventud en “Generación Calatayud” y el influencer José Elías continuará con sus colaboraciones. A estos nombres se suman analistas ya habituales como Paco Marhuenda, Joaquín Manso, Susanna Díaz y Cruz Sánchez Lara