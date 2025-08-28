edición general
Albert Rivera regresa a la primera línea y se suma como nuevo colaborador de 'Espejo Público'

Albert Rivera liderará “El Observatorio con Rivera”, Josep Borrell presentará “Una ventana al Mundo”, el juez Calatayud analizará los desafíos de la juventud en “Generación Calatayud” y el influencer José Elías continuará con sus colaboraciones. A estos nombres se suman analistas ya habituales como Paco Marhuenda, Joaquín Manso, Susanna Díaz y Cruz Sánchez Lara

Raúl_Rattlehead #1 Raúl_Rattlehead
A la primera linea, y a la segunda, y a la tercera...
13 K 165
Fotoperfecta #22 Fotoperfecta
#1 Menudo pollo está hecho...
0 K 13
#3 candonga1
Tanta caspa y tanta nieve que el plató parecerá un Belen.
7 K 82
#7 Suleiman
Como no encuentra curro, que mejor que la máquina del fango te agradezca los favores.
3 K 61
mmlv #2 mmlv
Muy apropiado personaje para la telebasura
2 K 44
ipanies #6 ipanies
En A3Mierda solo contratan lo que viene después de A3...
1 K 24
#10 Marisadoro *
Su «falta de implicación» y «nulo rendimiento» le abren todas las puertas.
www.abc.es/espana/abci-falta-implicacion-nulo-rendimiento-duras-acusac
1 K 15
#17 chavi
Que brillante elenco !!!
0 K 14
Sandman #12 Sandman
Sigue oliendo a leche, pero ya está agria.
0 K 13
Torrezzno #11 Torrezzno
Otro analista político como la Sarah esta? Que país, cuna de funcionarios y analistas políticos
1 K 12
jonolulu #18 jonolulu
Lo raro es que no haya acabado en el cementerio politico de Todo es Mentira
0 K 12
suppiluliuma #13 suppiluliuma *
Supongo que cuando los partidos conservadores se quejan de las "paguitas", no se refieren a esto. :troll:
0 K 11
lonnegan #5 lonnegan
Próximamente en el PP
0 K 10
#9 candonga1 *
#5 Yo lo veo más en Vox... da el perfil adecuado.
2 K 45
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#9 Lo que los medios, y no pocos imbéciles, nos vendían como "centro político". Y sí señalabas que era "extrema derecha", quienes se sentirían cómodos en un gobierno fascista denunciando a familiares y amigos por rojos, soltaban el "todos fachas".
0 K 16
Apotropeo #14 Apotropeo
Antes el gremio político tenía a bien juntar a todos los escogidos, bien por viejos, bien por escoria, y los metían en el senado.
Ahora la táctica es compartirlos con todos nosotros
0 K 9
devilman2 #16 devilman2
Le pagaran en gramos de harina sin cortar. {0x2744}{0x2744}{0x1f602}
0 K 6
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado *
#_1 un aficionado al lado del pichabrava Errejon.
0 K 6
alcama #4 alcama
Este no pide dinero para montar su negocio
3 K -7
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#4 Es que si montase su negocio, tendría que trabajar.

Y ya se ha demostrado que si le hacen trabajar, no funciona.
6 K 61
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#4 no se lo darían. Los que le votaban no son idiotas.
0 K 6

