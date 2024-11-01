Albania y su plan de eliminar el efectivo de su economía  

Arben Malaj, experto financiero y docente, considera que el populismo está detrás de la ambición de Rama de lograr una economía sin efectivo. (...) Expertos en ciberseguridad como B. Semanaj consideran que el plan de Rama es poco realista, y también "peligroso", recordando los ciberataques masivos contra instituciones estatales en 2024. "Incluso países tan avanzados como Suecia o Noruega están reevaluando la necesidad de mantener un mínimo de efectivo en circulación, por razones de seguridad y preparación ante emergencias o ciberataques".