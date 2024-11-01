Alavida cumple 25 años: el documental que celebra otra educación posible busca financiación en Goteo

Hace 25 años, Alavida empezó a escribir un guión diferente: el de una educación basada en el respeto, la creatividad y el desarrollo integral. Ahora celebran su cuarto de siglo con un documental y buscan crowdfunding en Goteo para hacerlo realidad. "Érase una vez la vida" es un viaje emocional que recoge la historia, los testimonios y el legado de un proyecto que ha demostrado que otra educación es posible. Las donaciones tienen desgravaciones fiscales.