Alarma en Sumar con Sánchez: “O nos movemos o nos vamos a tomar por saco”

“Hay dos tipos de marrones; los que puedes abordar y los que no“. Una fuente del núcleo de La Moncloa se pronuncia así sobre los escándalos que han conmocionado al PSOE y al Gobierno estos días: el goteo de denuncias internas por supuesto acoso sexual y los golpes que suponen los avances en la investigación de presuntas corruptelas de algunos de sus más ilustres exdirigentes. Un cocktail que, sumado a la ruptura de la mayoría parlamentaria, genera inquietud y desánimo también en las filas socialistas.