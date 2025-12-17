edición general
Alarma en Sumar con Sánchez: “O nos movemos o nos vamos a tomar por saco”

“Hay dos tipos de marrones; los que puedes abordar y los que no“. Una fuente del núcleo de La Moncloa se pronuncia así sobre los escándalos que han conmocionado al PSOE y al Gobierno estos días: el goteo de denuncias internas por supuesto acoso sexual y los golpes que suponen los avances en la investigación de presuntas corruptelas de algunos de sus más ilustres exdirigentes. Un cocktail que, sumado a la ruptura de la mayoría parlamentaria, genera inquietud y desánimo también en las filas socialistas.

JackNorte
Que comodo se esta sin presionar al PSOE , hasta que toca hacerlo y no sabes ni como ni tienes la opcion de hacerlo sin desaparecer.
#3 vGeeSiz
interpretación gráfica  media
lib_free
La muleta de la corrupción y del puterismx parece que ha despertado.
Rokadas98
El partido Sumar una jaula grillos? por lo visto un partido poco confiable.
