Alarma en España por el repunte de enfermedades prevenibles

Expertos alertan del riesgo de los movimientos antivacunas tras un caso de tétanos. Este caso subraya una vez más cómo la falta de inmunización deja a menores vulnerables a enfermedades graves y fácilmente prevenibles, comprometiendo su salud y seguridad. Las vacunas son una herramienta esencial y los efectos graves son extremadamente infrecuentes y están cuidadosamente monitorizados por sistemas de farmacovigilancia. Además, el riesgo de sufrir complicaciones graves por las enfermedades que previenen es mucho mayor que los efectos adversos.