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Alarma en España por el repunte de enfermedades prevenibles

Alarma en España por el repunte de enfermedades prevenibles

Expertos alertan del riesgo de los movimientos antivacunas tras un caso de tétanos. Este caso subraya una vez más cómo la falta de inmunización deja a menores vulnerables a enfermedades graves y fácilmente prevenibles, comprometiendo su salud y seguridad. Las vacunas son una herramienta esencial y los efectos graves son extremadamente infrecuentes y están cuidadosamente monitorizados por sistemas de farmacovigilancia. Además, el riesgo de sufrir complicaciones graves por las enfermedades que previenen es mucho mayor que los efectos adversos.

| etiquetas: vacunas , tétanos , meningitis
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5 comentarios
9 1 0 K 126 ciencia
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
al menos tendremos 5g de serie
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devilinside #2 devilinside
#1 No todo va a ser malo con los chises de las vacunas
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 ni los chemtrails... yo ya no me ducho porque me desinfectan con la fumigación esa
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devilinside #4 devilinside
#3 No seas gañán. Se dice fuñigación
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SerVicius #5 SerVicius
Sin vacunas no hay sanidad gratuita. No vacunas a tu hijo y luego contrae la enfermedad pues vas a pagar todo el tratamiento, hospitalización, etc. Y si fallece o hay secuelas a juicio por lo penal.
Obviamente, todas estas vacunas han de ser gratuitas si se aplican en forma y modo.
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