Alan Ladd, el gran héroe trágico

El 3 de septiembre de 1913 nació Alan Ladd en Hot Springs, Arkansas. Su corta estatura, un rostro no demasiado expresivo y una serie de hechos trágicos que marcaron su vida no impidieron que Ladd se convirtiera en uno de los actores más famosos del Hollywood clásico. Alan Ladd y Veronica Lake se convirtieron en la mejor combinación del cine negro en la década de los cuarenta. Tras su actuación en Contratado para matar se convirtieron en dos de las grandes estrellas del celuloide.