La AIReF acusa al Gobierno de no concretar la subida de impuestos y avisa de que su plan "no cumple los requisitos"

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) alerta de que la actualización del plan del Gobierno "no cumple los requisitos para el medio plazo", al mismo tiempo que le acusa de no concretar la subida de impuestos. El análisis que hace el organismo pone el foco en el hecho de que el el plan de Estabilidad del Ejecutivo solo sirve para el corto plazo, pero "no está completo" de cara al medio y pide una mayor especificidad en las medidas que pretende aprobar.