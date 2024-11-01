·
11
42
clics
42
clics
Airbus se prepara para el A220-500
La versión alargada del A220 para hasta 180 pasajeros podría lanzarse en 2026 tras varios años de estudios de mercado.
|
etiquetas
:
cseries
,
bombardier
,
airbus
,
a220-100
,
a220-300
,
a220-500
,
180 pax
2 comentarios
#1
cocolisto
Ya puedes espabilar Airbus que si bien en estos momentos Boeing no le hace sombra,los chinos van a todo trapo.
0
K
20
#2
Free_palestine
Menudo regalazo que le hizo boeing a Airbus
www.aviacionline.com/airbus-bombardier-y-cseries-el-boeing-por-la-cula
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
