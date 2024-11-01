edición general
Airbus se prepara para el A220-500

La versión alargada del A220 para hasta 180 pasajeros podría lanzarse en 2026 tras varios años de estudios de mercado.

2 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Ya puedes espabilar Airbus que si bien en estos momentos Boeing no le hace sombra,los chinos van a todo trapo.
