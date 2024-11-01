Ahora también los agentes dioplomáticos participan en las detenciones migratorias de Trump

Trump amplía su ofensiva contra la inmigración, y cada vez más organismos participan. El Servicio de Seguridad Diplomática (DSS), brazo policial del Departamento de Estado (DOS), colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los agentes del DSS participan en aplicar la ley de inmigración, les piden registrar el tiempo que dedican a esa tarea. Las competencias del DSS se limitan a tareas como fraude de visas y pasaportes, protección del secretario de Estado y líderes extranjeros, según su página web y fuentes de la agencia.