"¿Y ahora qué se espera de mí?": la nueva crisis de los 20 que golpea con fuerza a las nuevas generaciones

"¿Y ahora qué se espera de mí?": la nueva crisis de los 20 que golpea con fuerza a las nuevas generaciones

Marta Carrillo comparte el miedo de toda una generación

YeahYa #1
Yo los 20 los viví prácticamente borracho y de fiesta todos los días. QUÉ CRISIS NI QUÉ CRISIS
Theforesthero #2
Yo a esa edad saltaba muros, coches, casas, etc... :troll: (Parkour)
aPedirAlMetro #3
#2 mucho saltar a esa edad, pero salto del tigre pocos por lo que comentas... xD
Theforesthero #4
#3 Es un secreto que quise mantener con tu familia, pero, yo soy ... tu...lo siento, me emociono recordándolo :foreveralone:
aPedirAlMetro #5
#4 Ah, tranquilo. No es un secreto.
Todos en mi familia sabemos el golpe en la cabeza que te diste en esas sesiones de parkour, por los tejados.
¡Pero ánimo, la vida sigue! xD
Theforesthero #6
#5 El golpe fué brutal... cuando traté de socorrerte de aquella situación en la que vivías y tú familia con los cigarros de la alegría en mano, es normal que lo recuerden así.

Espero que todo salga sobre rueda. Recuerda: el pañal hay que cambiarlo siempre.
aPedirAlMetro #7
#6 Pensábamos que no lo contabas.
Sin embargo, al final, has podido hacer una vida, más o menos normal.
Bueno regular, pero oye, es mejor que estar vegetal en la cama!
