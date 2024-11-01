edición general
Agustín Marco, periodista de El Confidencial, reconoce en un audio que el fiscal Grinda reveló secretos en las causas de Pérez Dolset

El Confidencial no sólo colaboró con el fiscal anticorrupción en la difusión de esos secretos, sino que también fue parte de la estrategia contra el empresario, tal y como revelan los audios de Agustín Marco. Era un secreto a voces que, cada día que pasa, es menos secreto. Las filtraciones y revelaciones de información confidencial por parte del fiscal José Grinda han sido una constante a lo largo de su trayectoria

Vaya, vaya con El Confidencial.
