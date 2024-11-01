edición general
Agujeros de Guion: LA GUERRA DE LOS MUNDOS

Crítica a la película "La guerra de los mundos" (2025), la que posiblemente sea la peor película de la historia del cine.

#3 No consumo Berzas. :-D
Dicen que es tan mala, tan mala, que solo por curiosidad, igual me la descargo. Dicen que no hay publicidad mala.
#1 Es tan mala tan mala tan mala, que tiene un 0 en rotten tomatoes con 28 críticos y ha sido la más vista durante las 2 semanas después de su estreno.

Está a la altura de "The Room" (creo que se llamaba).

Bonus: La puta peli usa videos de desastres reales. Los fuegos de california (luego pusieron los aliens de por medio), un bombardeo en oriente próximo, un atentado terrorista en... africa? (la escena de un montón de negros corriendo). Y la peor de todas. Un avión de carga gringo,…   » ver todo el comentario
#1 Esta en Amazon Prime
