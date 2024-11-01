·
Agujeros de Guion: LA GUERRA DE LOS MUNDOS
Crítica a la película "La guerra de los mundos" (2025), la que posiblemente sea la peor película de la historia del cine.
agujeros
guión
guerra
mundos
critica
cine
ocio
Jointhouse_Blues
No consumo Berzas.
Jointhouse_Blues
Dicen que es tan mala, tan mala, que solo por curiosidad, igual me la descargo. Dicen que no hay publicidad mala.
R2dC
Es tan mala tan mala tan mala, que tiene un 0 en rotten tomatoes con 28 críticos y ha sido la más vista durante las 2 semanas después de su estreno.
Está a la altura de "The Room" (creo que se llamaba).
Bonus: La puta peli usa videos de desastres reales. Los fuegos de california (luego pusieron los aliens de por medio), un bombardeo en oriente próximo, un atentado terrorista en... africa? (la escena de un montón de negros corriendo). Y la peor de todas. Un avión de carga gringo,…
» ver todo el comentario
obmultimedia
Esta en Amazon Prime
Está a la altura de "The Room" (creo que se llamaba).
