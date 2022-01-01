Aguacates del paraíso asturiano

La fama de un cultivo que trajeron los indianos ha evolucionado en rentabilidad avalada por los datos. Lo demuestran los datos: el consumo se ha disparado en España, más de un 1.000% en una década. A día de hoy, el aguacate es el principal cultivo tropical en nuestro país. La superficie en 2022, según el Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supera ligeramente las 19.500 hectáreas, habiéndose duplicado en los últimos 30 años. Se cultiva especialmente en Andalucía, y también en la Comunidad Valenciana
| etiquetas: aguacate , asturias , plantación
En Asturias agua no suele faltar...
Pero estos agricultores podrán seguir haciendo negocio privado con un cultivo no apropiado para estos lares y no verás que ese beneficio repercute en ti ni en la zona.
Ganancias privadas a costa de los recursos de todos y socialización de pérdidas
El aguacate es tropical y el trópico se caracteriza (aparte de por la alta temperatura media) porque el día y la noche tienen casi la misma duración en diciembre que en junio, y si en una época del año hay 13 horas de luz y 11 de noche en verano y al revés en invierno (como en Canarias, que no llega a ser tropical) empezamos a ir mal.
Pues trasládalo a Asturias.... Que serán 15 y 9 horas en los solsticios.