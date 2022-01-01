Aguacates del paraíso asturiano

La fama de un cultivo que trajeron los indianos ha evolucionado en rentabilidad avalada por los datos. Lo demuestran los datos: el consumo se ha disparado en España, más de un 1.000% en una década. A día de hoy, el aguacate es el principal cultivo tropical en nuestro país. La superficie en 2022, según el Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supera ligeramente las 19.500 hectáreas, habiéndose duplicado en los últimos 30 años. Se cultiva especialmente en Andalucía, y también en la Comunidad Valenciana