Aguacates del paraíso asturiano

La fama de un cultivo que trajeron los indianos ha evolucionado en rentabilidad avalada por los datos. Lo demuestran los datos: el consumo se ha disparado en España, más de un 1.000% en una década. A día de hoy, el aguacate es el principal cultivo tropical en nuestro país. La superficie en 2022, según el Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supera ligeramente las 19.500 hectáreas, habiéndose duplicado en los últimos 30 años. Se cultiva especialmente en Andalucía, y también en la Comunidad Valenciana

#2 Olepoint
Consumen agua como si no hubiése un mañana, justo uno de los recursos que más nos va a faltar. Un plan sin fisuras, pan para hoy y hambre para mañana.
#5 Aiden_85
#2 hace muchos años en una zona rural donde trabajaba alcaldes y oposición (rojos y azules) defendían el uso de pozo ilegales y legalizarlos, a día de hoy la población tiene agua malísima, no apta para consumo, con cortes diarios. Pan pa' hoy hambre para mañana.
#6 TinkerTinker
#2 mejor que no los planten, pero si los plantan, supongo que es mejor que los planten en Asturias que en Málaga o Canarias...
En Asturias agua no suele faltar...
#8 The_Ignorator
#2 A ti te pondrán restricciones, te tragaras anuncios institucionales diciendo que el agua es un recurso escaso y sufrirás las consecuencias....

Pero estos agricultores podrán seguir haciendo negocio privado con un cultivo no apropiado para estos lares y no verás que ese beneficio repercute en ti ni en la zona.

Ganancias privadas a costa de los recursos de todos y socialización de pérdidas
#4 Guanarteme
Si ya de los de Canarias son una caca al lado de los del Trópico "de verdad", los de Málaga son mierda pinchada en un palo al lado de los de Canarias, los de Asturias tienen que ser ya una mierda pero sin el palo.

El aguacate es tropical y el trópico se caracteriza (aparte de por la alta temperatura media) porque el día y la noche tienen casi la misma duración en diciembre que en junio, y si en una época del año hay 13 horas de luz y 11 de noche en verano y al revés en invierno (como en Canarias, que no llega a ser tropical) empezamos a ir mal.

Pues trasládalo a Asturias.... Que serán 15 y 9 horas en los solsticios.
#7 Fluor
#4 ten en cuenta que no son tropicales en rigor, son de México que es más bien subtropical y de terreno volcánico. Conozco cultivos en Gran Canaria que se mantienen sólo con el agua de lluvia del año (en el norte). El problema es que se quieren cultivar donde no llueve y donde el suelo es demasiado arenoso. No es el caso de Mogán o Ayagaures o El Valle, porque el suelo de ribera de barranco siempre ha retenido mejor el agua. Luego está la codicia, se ponen a 10 euros el kilo y ya ves al agricultor de papas abriendo agujeros.
#3 soberao
(Off-topic) El aguacate es la principal razón de porqué muchos jóvenes europeos no va a Ucrania a defender a Europa, porque tendrían que renunciar a su ensalada con aguacates y a limpiarse el culo con una toallita fresca y perfumada. Estas comodidades en el frente no las hay...
