Agricultura sí, pero no así: mucho plomo en los cultivos y otros 900 pozos ilegales de extracción de agua

Ecologistas en Acción reveló que España subvencionó en 2024 con 8.000 millones a actividades que destruyen la naturaleza, cuatro veces más que en conservarla, y 9 de cada 10 euros se destinan al sector agrícola. El campo español ha vuelto a las calles para rechazar el acuerdo UE-Mercosur y exigir mejoras en la rentabilidad. El “tractorazo” por Madrid, con miles de agricultores que se desplazaron hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, ha evidenciado un nuevo malestar de la agroindustria