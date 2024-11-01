edición general
Un agente de las FCSE provoca la caída de Javi Romo en La Vuelta y varios medios culpan falsamente a un manifestante propalestino

A las pocas horas, medios como La Sexta se han visto obligados a rectificar después de qué usuarios en las redes sociales desmintieran el bulo

38 16 6 K 312 Desinfórmame
12 comentarios
Romfitay #4 Romfitay
La verdad es que la caída no la provocó ni el manifestante ni el policía. Los ciclistas se quedaron mirando a los dos y uno de ellos no se dio cuenta de que el que iba delante dejó de dar pedales. Le tocó con la rueda delantera y se fue al suelo.

Es descorazonador ver a todos los medios barrer para su relato, siendo falsos ambos.
La_patata_española #6 La_patata_española *
#4, no, amigo, eso no es cierto.

El policía se cruza mal por delante de los ciclistas. Los ciclistas de cabeza pierden velocidad y giran a la derecha para evitar la colisión con el policía. Sin ese giro para esquivarle, no habría caída. El manifestante tropezón no causa ningún cambio de dirección en los ciclistas.

El vídeo está ahí y no hace falta interpretar nada. Se ven las trayectorias de todos.
#8 javic
#6 Pero igualmente mañana podemos culpar a la UCI y pasado mañana a Satanyahu.
#11 MADMax2 *
#6 No , amigo, el ciclista que se cae se abre hacia afuera al ver precipitarse y caer al espectador/manifestante.

el policía se cruza a distancia (perspectiva) y tapa el momento en el que ese ciclista da contra el otro ciclista que iba más afuera. Al rectificar es cuando cae.

El vídeo está ahí y no hace falta interpretar nada. Se ve la trayectoria de todos, sobre todo del que cae, cuando se echa hacia afuera y luego vuelve.
Mangione #1 Mangione *
Es burdo, y fascista, pero van con ello.  media
#10 Sariel
No, no es duplicada, cosmonauta.

Admin, esto debería ser penalizable, tergiversar y mentir para influir en los demás, no es honorable.
Delay #12 Delay
#10 Lo hace porque es mi hater desde hace años.
cc/ @eirene @imparsifal
pepel #5 pepel
En el seg. 2'5 del video que se ha difundido es cuando baja el manifestante cae en la cuneta: es en el seg. 3'9 cuando el guardia civil entra en escena, y en el seg. 4'9 cuando el ciclista cae al suelo.; ¿quién lo ha tirado?
javibaz #2 javibaz
no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles o poner en riesgo la seguridad.
El evento, es de una empresa francesa y cuenta con el patrocinio de otra, le guste o no a Feijo.
tricionide #3 tricionide
lo dijeron en TVE que fue un agente de FCSE minutos despues de producirse
#7 blacar
#3 En meneame no se enteraron ... es noticia en maneame.
Tampoco en algunos medios parece q se enteraron ... ya que no hubo rectificacion.
