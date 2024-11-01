·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10919
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11490
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7545
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5393
clics
Nunca más ¿para todos?
5068
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
442
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
470
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
464
Nunca más ¿para todos?
355
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
506
"Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta": El Gran Wyoming, sobre cómo ha calado el discurso del odio en la sociedad española
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
54
meneos
106
clics
Un agente de las FCSE provoca la caída de Javi Romo en La Vuelta y varios medios culpan falsamente a un manifestante propalestino
A las pocas horas, medios como La Sexta se han visto obligados a rectificar después de qué usuarios en las redes sociales desmintieran el bulo
|
etiquetas
:
desinformación
,
la vuelta
,
manifestante
38
16
6
K
312
Desinfórmame
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
38
16
6
K
312
Desinfórmame
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Romfitay
La verdad es que la caída no la provocó ni el manifestante ni el policía. Los ciclistas se quedaron mirando a los dos y uno de ellos no se dio cuenta de que el que iba delante dejó de dar pedales. Le tocó con la rueda delantera y se fue al suelo.
Es descorazonador ver a todos los medios barrer para su relato, siendo falsos ambos.
5
K
81
#6
La_patata_española
*
#4
, no, amigo, eso no es cierto.
El policía se cruza mal por delante de los ciclistas. Los ciclistas de cabeza pierden velocidad y giran a la derecha
para evitar la colisión con el policía
. Sin ese giro para esquivarle, no habría caída. El manifestante tropezón no causa ningún cambio de dirección en los ciclistas.
El vídeo está ahí y no hace falta interpretar nada. Se ven las trayectorias de todos.
0
K
10
#8
javic
#6
Pero igualmente mañana podemos culpar a la UCI y pasado mañana a Satanyahu.
0
K
10
#11
MADMax2
*
#6
No , amigo, el ciclista que se cae se abre hacia afuera al ver precipitarse y caer al espectador/manifestante.
el policía se cruza a distancia (perspectiva) y tapa el momento en el que ese ciclista da contra el otro ciclista que iba más afuera. Al rectificar es cuando cae.
El vídeo está ahí y no hace falta interpretar nada. Se ve la trayectoria de todos, sobre todo del que cae, cuando se echa hacia afuera y luego vuelve.
0
K
9
#9
cosmonauta
Duplicada y en portada
www.meneame.net/story/policia-provoca-caida-javi-romo-ir-detener-manif
3
K
60
#1
Mangione
*
Es burdo, y fascista, pero van con ello.
2
K
40
#10
Sariel
No, no es duplicada, cosmonauta.
Admin, esto debería ser penalizable, tergiversar y mentir para influir en los demás, no es honorable.
1
K
29
#12
Delay
#10
Lo hace porque es mi hater desde hace años.
cc/
@eirene
@imparsifal
1
K
29
#5
pepel
En el seg. 2'5 del video que se ha difundido es cuando baja el manifestante cae en la cuneta: es en el seg. 3'9 cuando el guardia civil entra en escena, y en el seg. 4'9 cuando el ciclista cae al suelo.; ¿quién lo ha tirado?
0
K
19
#2
javibaz
no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles o poner en riesgo la seguridad.
El evento, es de una empresa francesa y cuenta con el patrocinio de otra, le guste o no a Feijo.
0
K
14
#3
tricionide
lo dijeron en TVE que fue un agente de FCSE minutos despues de producirse
0
K
6
#7
blacar
#3
En meneame no se enteraron ... es noticia en maneame.
Tampoco en algunos medios parece q se enteraron ... ya que no hubo rectificacion.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es descorazonador ver a todos los medios barrer para su relato, siendo falsos ambos.
El policía se cruza mal por delante de los ciclistas. Los ciclistas de cabeza pierden velocidad y giran a la derecha para evitar la colisión con el policía. Sin ese giro para esquivarle, no habría caída. El manifestante tropezón no causa ningún cambio de dirección en los ciclistas.
El vídeo está ahí y no hace falta interpretar nada. Se ven las trayectorias de todos.
el policía se cruza a distancia (perspectiva) y tapa el momento en el que ese ciclista da contra el otro ciclista que iba más afuera. Al rectificar es cuando cae.
El vídeo está ahí y no hace falta interpretar nada. Se ve la trayectoria de todos, sobre todo del que cae, cuando se echa hacia afuera y luego vuelve.
www.meneame.net/story/policia-provoca-caida-javi-romo-ir-detener-manif
Admin, esto debería ser penalizable, tergiversar y mentir para influir en los demás, no es honorable.
cc/ @eirene @imparsifal
El evento, es de una empresa francesa y cuenta con el patrocinio de otra, le guste o no a Feijo.
Tampoco en algunos medios parece q se enteraron ... ya que no hubo rectificacion.