Agatha Ruiz de la Prada acude al juzgado con burka para firmar su divorcio de Pedro J. Ramírez

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, Premio Nacional de Moda de 2016, relata en una entrevista para la revista "¡Hola!", que acudió al juzgado para firmar su divorcio del periodista Pedro J. Ramírez vestida con un burka. Dos fotos de una mujer con burka azul a la puerta de los juzgados de Madrid acompañan la información. Su intención era evitar que su ya ex marido la viese. "Me daba igual que la gente me pudiera reconocer o no. Lo único que yo quería era que él no volviera a verme nunca más".