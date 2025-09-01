La afirmación de que "el 58% de los inmigrantes viven en España sin trabajar": el porcentaje incluye a menores de 16 años que no están en edad laboral

Este cálculo se ha hecho a partir de los datos de afiliación de la Seguridad Social y de la cifra de población extranjera recogida en la Estadística Continua de Población, que incluye a menores de 16 años que no pueden acceder al mercado laboral Atendiendo únicamente a la Encuesta de Población Activa, durante el tercer trimestre de 2024 el 84,3% de los extranjeros en condiciones de trabajar estaban ocupados por cuenta propia o ajena