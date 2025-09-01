edición general
La afirmación de que "el 58% de los inmigrantes viven en España sin trabajar": el porcentaje incluye a menores de 16 años que no están en edad laboral

Este cálculo se ha hecho a partir de los datos de afiliación de la Seguridad Social y de la cifra de población extranjera recogida en la Estadística Continua de Población, que incluye a menores de 16 años que no pueden acceder al mercado laboral Atendiendo únicamente a la Encuesta de Población Activa, durante el tercer trimestre de 2024 el 84,3% de los extranjeros en condiciones de trabajar estaban ocupados por cuenta propia o ajena

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
No me vengas con tus datos y tu ciencia para desmentir mi fanatismo
23
#3 mcfgdbbn3
Y probablemente a los ingleses en Benidorm. xD

#1: Además, los que esgrimen estos datos diciendo "¡factos, factos!" son los que huyen cuando les muestras los datos de verdad. xD
2
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#1 Malditos 100tifikos :ffu:
1
#4 Katos
Estos son datos de población activa imaginate la cantidad de gente que trabaja en negro.
4
Torrezzno #5 Torrezzno
Bueno entonces es accurate. Sería mentira si dijesen el "58% de los inmigrantes en edad de trabajar no lo hacen"

Es tendencioso sin duda pero no es falso según maldita
2
#11 audrey2012
#5 En realidad no, porque el dato se basa en población extranjera, que no es lo mismo que inmigrante. Los hijos de inmigrantes nacidos en España son extranjeros, pero no pueden considerarse inmigrantes. :roll:
0
#6 fzman
84,3% de los extranjeros en condiciones de trabajar estaban ocupados

Vale, pero ¿cuantos hay que no están en condiciones de trabajar?

Tanto dato parcial que no permite llegar a conclusiones me parece muy sospechoso.
2
Yonny #14 Yonny
#6

A mi el dato me parece nada o poco importante.
0
#15 fzman
#14 No discuto eso. Menciono que hablan mucho para acabar no dando los datos.
0
johel #9 johel
15.7% no trabajan. Menores de 25 años españoles que no trabajan 23,5%
0
#2 Katos
Entonces la cantidad de inmigrantes son edad de trabajar es enorme ¿Esto implica que hay más menas de los que pensabamos?.
2
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#2 Quizá la xenofobia no te deje verlo de otra manera, por ello te sorprenderá aprender que muchos menores inmigrantes viven con sus padres.
8
Yonny #13 Yonny
#2 Lo que hay que leer...
0
Anfiarao #16 Anfiarao
#2 los derechuzos no os cansais de resaltar y ostentar vuestra ignorancia e indigencia. Supongo que será algo que suma punto dentro de la regresfera, o algo
2
#12 DonaldBlake
Para una vez que dan un dato bien, queréis añadirle contexto ¡cómo sois!
0
allaquevamos #17 allaquevamos
Seguro que alguien tendrá por aquí las estadísticas que ya se mostraron en su día de porcentaje de desempleados extranjeros por población de su misma nacionalidad.
Del que también se podían extraer algunas conclusiones que a cierta parte no les gusta comentar.

Hablo de memoria pero seguramente alguien las tiene a mano, no es fácil de encontrar porque la mayoría los informes por algún motivo que desconocemos deciden no usar la nacionalidad como campo diferenciador en sus estadísticas y…   » ver todo el comentario
0
PijoProgre #8 PijoProgre
Fuera las fronteras y viva la multiculturalidad!!'
0

