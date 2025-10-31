El Aeropuerto JFK de Nueva York cesa temporalmente sus operaciones por la falta de personal por el cierre del Gobierno

La Administración Federal de Aviación ha informado de la suspensión de los despegues durante cerca de una hora y media. El vicepresidente, J.D. Vance, advierte de un posible colapso si el cierre persiste hasta el Día de Acción de Gracias. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York se ha visto obligado a detener temporalmente sus operaciones de salida (ground stop) este viernes debido a la escasez de personal provocada por el cierre del Gobierno federal.