El Aeropuerto JFK de Nueva York cesa temporalmente sus operaciones por la falta de personal por el cierre del Gobierno

La Administración Federal de Aviación ha informado de la suspensión de los despegues durante cerca de una hora y media. El vicepresidente, J.D. Vance, advierte de un posible colapso si el cierre persiste hasta el Día de Acción de Gracias. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York se ha visto obligado a detener temporalmente sus operaciones de salida (ground stop) este viernes debido a la escasez de personal provocada por el cierre del Gobierno federal.

Comentarios destacados:    
#1 Alcalino
No lo entiendo, ¿no querían un estado pequeño? ¿no querían echar a todos esos funcionarios que "sobran"?
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No, simplemente que los presupuestos no se pueden prorrogar como se hace en España.

Si no hay presupuestos aprobados no hay dinero.
Eibi6 #7 Eibi6
#6 lo que dice #1 es que esto es él sueño húmedo de todos estos liberaluchos.... Un estado pequeño
#8 Alcalino
#6 lo se, solo digo que, como no hay presupuestos, han tenido que enviar a casa a la mayoría de funcionarios, dejando al estado bajo mínimos, y eso es lo que algunos proponen como "el ideal del liberalismo" donde el estado no se encarga de nada ni se mete en nada, y los individuos son libres de organizarse para dotarse de sus propios servicios. (y lo he dicho seguidito sin mearme de la risa)
mmlv #9 mmlv
#1 Que cada pasajero se gestione el tema por su cuenta con su dinero en el bolsillo y su libertazzzzzz
calde #12 calde
#1 Joder, es que no hay quien lo entienda! La libertad es poder aparcar el jet donde te da la puta gana para que las cervezas no se te calienten al bajar...

Por qué se siguen empeñando en poner ahí funcionarios!
Urasandi #13 Urasandi
#1 Explicación gráfica  media
#10 Albarkas
Los sustituirán con militares hasta que acabe el cierre
jm22381 #3 jm22381
Acción de gracias y Navidad cancelados por Trump xD
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
Lo vi hace un par de horas pero no la subi porque no encontre confirmacion mas alla de que habian cesado operaciones por una tormenta electrica durante 1 hora.
#4 Suleiman
Que se ponga alguno de esos MAGA a dirigir el tráfico aéreo...
pepel #5 pepel
#4 Si quieren volar que lo hagan en el Force One; y si nó, que se queden en su casa.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Son sus costumbres.
