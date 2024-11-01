AEMET también desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la dana por no preguntar "a los que saben" de meteorología

El documento de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que usó el PP para atacar al Gobierno y que ya desacreditó la jueza de Catarroja contiene "errores" sobre los canales para transmitir la información, las actualizaciones de los avisos rojos o las aportaciones del jefe de climatología en el Cecopi.
| etiquetas: dana , pp , mazon
Para dar clases a cualquier munipa.
#4 La G.C. no es un Cuerpo semi-militar es un Cuerpo militar que realiza funciones de policía civil, y justamente mentas que las funciones las puede hacer las policías locales, que son justamente y si hablamos de pueblos mas aun, de nidos de colocados por ser hijos, sobrinos, amigos del parasito de turno.
Los problemas de la guardia civil es que no es civil y que cobran menos que otros cuerpos de seguridad.
Por un lado profesionales que hacen un buen trabajo, por otros los que se apuntan al mundo de las mentiras.
El resultado puede ser malo. Cuando el golpe de estado fascista de 1936 la guardia civil se puso del lado fascistas.
1. La guardia civil se repartió más o menos de igual manera entre ambos bandos
2. No fue solo un golpe de estado fascista. Si solo se hubieran levantado los fascistas el.golpe no habría llegado muy lejos.