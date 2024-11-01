edición general
AEMET también desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la dana por no preguntar "a los que saben" de meteorología

El documento de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que usó el PP para atacar al Gobierno y que ya desacreditó la jueza de Catarroja contiene "errores" sobre los canales para transmitir la información, las actualizaciones de los avisos rojos o las aportaciones del jefe de climatología en el Cecopi.

Ze7eN #4 Ze7eN *
Otro melón que la mitad de España no está preparada para abrir, es el de la abolición de la Guardia Civil. Un cuerpo semi-militar totalmente caduco y prescindible que goza de privilegios que no merecen a costa del erario público. Sus competencias podrían ser traspasadas perfectamente a cuerpos locales, nacionales e incluso al ejército. Otra herencia de tiempos oscuros.
#7 ARIELON
#4 Antes tienen que desaparecer los policías locales, panda de vagos, con convenios colectivos privilegiados y familiares siempre de algún politiquillo.
ehizabai #12 ehizabai
#7 Para vagos y privilegiados, las garrapatas de Intxaurrondo, cobrando plus de peligrosidsd por terrorismo, y sin dar palo al agua porque no tienen nada que hacer, más que molestar, incordiar y joder.
Para dar clases a cualquier munipa.
camvalf #8 camvalf
No entiendo que hace la Guardia Civil metiéndose en estos berenjenales, con lo fácil que es basarse en los hechos acaecidos ese dia y consultando a los que saben del tema y no a los que están en la Calle Génova de Madrid.
#4 La G.C. no es un Cuerpo semi-militar es un Cuerpo militar que realiza funciones de policía civil, y justamente mentas que las funciones las puede hacer las policías locales, que son justamente y si hablamos de pueblos mas aun, de nidos de colocados por ser hijos, sobrinos, amigos del parasito de turno.
Sir #9 Sir
#8 yo pienso que no necesitamos una organización militar para gestión de seguridad civil ni tiene sentido una organización en la que el ministro no sea el mando supremo (eso del Rey jefe de los ejércitos...). Si el problema es que los policias locales son un nido de corrupción - como me parece entenderte - entonces enfoquemonos en arreglar eso.
Ludovicio #10 Ludovicio
#8 La existencia de un cuerpo innecesario como la guardia civil y los problemas de nepotismo en la policía local son dos problemas separados a resolver.
#14 Abril_2025
#10 Igual el cuerpo innecesario es la policía local, y así solucionas los dos problemas :-P
Ludovicio #15 Ludovicio
#14 ¿Y dejar solo la policía Nacional? Es una solución también. Creo que nacional y local sería más eficaz. Habría que ver pros y contras.
#13 Abril_2025 *
#4 ¿Privilegios? Son los que menos cobran

Los problemas de la guardia civil es que no es civil y que cobran menos que otros cuerpos de seguridad.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
10 meses después seguimos sin un plan nuevo, seguimos sin bomberos pero con Mazón. Porque Mercadona, Juan Roig, la patronal con Boluda, Florentino Perez y demás reciben contratos de reconstrucción, sino ya lo habrían liquidado.
jacm #3 jacm
La guardia civil parece tensionada.
Por un lado profesionales que hacen un buen trabajo, por otros los que se apuntan al mundo de las mentiras.
El resultado puede ser malo. Cuando el golpe de estado fascista de 1936 la guardia civil se puso del lado fascistas.
Veelicus #5 Veelicus
#3 No toda la guardia civil pero lamentablemente si la mayoria de los mandos y generales
#11 Abril_2025
#3 Cuando el golpe de estado fascista de 1936 la guardia civil se puso del lado fascistas.

1. La guardia civil se repartió más o menos de igual manera entre ambos bandos

2. No fue solo un golpe de estado fascista. Si solo se hubieran levantado los fascistas el.golpe no habría llegado muy lejos.
#6 sliana
estamos gastando recursos para desmontar las mentiras flagrantes del pp en vez de investigar los hechos?
#2 Einwanderer
Picoletos cubriéndose de gloria.
