La AEMET informó hasta en diez ocasiones al Ayuntamiento de Sevilla de la evolución de la lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó hasta en diez ocasiones al Ayuntamiento de Sevilla de la evolución de la borrasca que provocó inundaciones y caos en toda la ciudad la mañana del 29 de octubre. Lo hizo en virtud de un acuerdo que la propia Agencia mantiene con el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consistorio hispalense, al que ofreció diez partes en los que fue actualizando la información meteorológica a medida que iban pasando las horas.

3 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Mismo patrón que en Valencia, se les avisa, no hacen nada el mismo 29 de octubre un año mas tarde porque viene el 1 de noviembre y a culpar a la AEMET con la excusa que sea.

Eligen salvar la economía ante el meteorito siempre, pero cuidado con como llamemos a esto
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Cojones, yo mismo sabía que el miércoles iba a caer una gorda, porque me lo dijo el móvil {0x1f605}
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Se activó el aviso naranja, y he escuchado críticas por no activar el aviso rojo.

Pero vamos a ver, ¿lo que ocurrió fue para aviso rojo? Porque no hubo fallecidos, apenas daños materiales graves, etc.
Si, se inundaron algunas zonas y hubo varios atascos de importancia. Pero eso es para aviso naranja, no para aviso rojo.
