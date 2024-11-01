La AEMET informó hasta en diez ocasiones al Ayuntamiento de Sevilla de la evolución de la lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó hasta en diez ocasiones al Ayuntamiento de Sevilla de la evolución de la borrasca que provocó inundaciones y caos en toda la ciudad la mañana del 29 de octubre. Lo hizo en virtud de un acuerdo que la propia Agencia mantiene con el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consistorio hispalense, al que ofreció diez partes en los que fue actualizando la información meteorológica a medida que iban pasando las horas.