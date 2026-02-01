edición general
1 meneos
14 clics

AEMET activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento para este lunes en Valencia y Alicante

La agencia meteorológica avisa de rachas que podrían alcanzar los 70 km/h y olas de hasta tres metros en el litoral de Alicante

| etiquetas: aemet , valencia , alicante , temporal
1 0 1 K 12 actualidad
3 comentarios
1 0 1 K 12 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los últimos temporales, el cambio climático, el aumento del calentamiento global están metiendo las playas en las casas, pero la generalitat valenciana de genocidas insiste en construir mas cerca de la playa porque con 230 muertos necesitamos más muerte, mas destruccion, que los turistas arrasen todo  media
0 K 17
#3 Pkpkpk *
En Badajoz se alcanzaron anoche rachas de 80 km/h y no ha sido noticia ¬¬

Corrijo: 91 km/h:
www.hoy.es/badajoz/temporal-deja-caidas-arboles-ramas-badajoz-cortes-2
0 K 8
bacilo #2 bacilo
¿Aviso amarillo? ¿Para cuándo el naranja y el rojo?
0 K 7

menéame