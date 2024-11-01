edición general
Los adolescentes que hackearon la CIA

Ese chaval que veis ahí en la playa con un canguro es D3f4ult y es el enemigo número uno de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Hackeó al líder de la CIA, expuso documentos clasificados del gobierno y en sus ratos libres junto a su amigo de 15 años le dio por hacer llamadas amenazadoras al mismísimo director de la CIA. Además de eso, es CryptoBro Gamer le van los estupefacientes y está mamadísimo. Y si os lo estáis preguntando, sí se puso de cachas en la cárcel porque por muy buen hacker que fuera, no era invencible.

