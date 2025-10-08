edición general
De una adolescencia difícil a pelear por el título nacional de boxeo: la historia de Minerva Gutiérrez «La Espartana»

Para Minerva Gutiérrez Bulte, subirse al ring no solo supone pelear contra su contrincante, es también un refuerzo de su pasión, una forma de demostrar quién es y en quién se ha convertido. Esta boxeadora gijonesa se prepara ahora para disputar un nuevo campeonato de España, que tendrá lugar este 11 de octubre en Elche y que puede ser la puerta de entrada a los campeonatos Europeos. Minerva se crió en la calzada y su adolescencia no fue sencilla. «Era bastante elementa, andaba todo el día metida en líos», recuerda Gutiérrez.

Se crió en La Cazada, un barrio del oeste de Gijón.
