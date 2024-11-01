edición general
La Administración Trump suspende todos los fondos del USDA a Minnesota por fraude millonario

“¡Basta ya! La Administración Trump ha descubierto un fraude MASIVO en Minnesota y Minneapolis: miles de millones de dólares desviados por estafadores. Y los responsables no tienen CERO plan para solucionarlo”, anunció la secretaria de Agricultura Brooke Rollins.

#2 HangTheRich
No se vosotros pero yo veo un acercamiento con aceleración geometrica al escenario de civil war
27 K 271
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#2 Dios te oiga
8 K 83
LinternaGorri #28 LinternaGorri
#6 aunque no exista
0 K 12
txirrindulari #32 txirrindulari
#6 en una guerra, sea donde fuere, todos perdemos, espero que no te oigan
0 K 9
BastardWolf #12 BastardWolf
#2 ojala se maten
1 K 23
#14 konde1313
#2 Me temo que nos acercamos más probablemente a un escenario de gobierno autoritario. Es de temer que los mejor armados sean pro-Trump y casi la totalidad de los flipados sean contratados en el ICE, que ahora mismo tiene un presupuesto desorbitado.
4 K 44
#17 elyari
#14 No creas, del otro "lado" también hay armas para armar otro pequeño ejército. Entre ambas partes tiene suficiente para estar entretenidos un buen rato.
1 K 25
BiRDo #31 BiRDo
#14 Anocracia. Igual que Venezuela.
0 K 10
security_incident #18 security_incident *
#2 Larga y sangrienta en la que el resto del mundo financie a ambos bandos mientras les buitreamos todo lo buitreable.

Hasta que no vea a la guardia fronteriza mexicana invadiendo 100 kilometros frontera adentro para establecer una zona bufer en la que juegan a tiro al pato contra todo sucio desertor inmigrante yanki que intenta huir a México, no me consideraría satisfecho.
7 K 68
#23 harverto
#2 Trump y su peña son capaces de lanzar las atómicas contra su propio país, y, en caso de derrota, lanzarlas al resto del mundo para decir "si no es para mí, entonces para nadie"
1 K 29
SeñorMarron #24 SeñorMarron
#2 pronto aceleración exponencial
0 K 8
#26 Alqui
#2 Pues ese escenario, cada día mas posible, es como hacerse una paja con un rallador de pan, al principio parece divertido pero acaba siendo tremendamente doloroso.
0 K 7
Spirito #39 Spirito
#2 Todavía no lo veo... ahora bien, en cuanto flaquee el dólar (y a ello van) creo que es inevitable.

Por cierto, recomiendo que quien tenga dólares aún como inversión, que se los quite de encima. :popcorn:
1 K 28
#5 beldin
¿aqui no fue donde los amigos de la policia politica de trump se cargaron a alguien? que casualidades tiene la vida.
10 K 92
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 casualidad o causalidad?
2 K 51
#22 beldin
#8 hay diferencia? xD
0 K 6
Mikhail #16 Mikhail
Cada vez que leo "Administración Trump" me da urticaria. ¿Para cuándo dejamos "Régimen Trumpista" que es más cercano a la verdad?
9 K 90
MiguelDeUnamano #42 MiguelDeUnamano
#16 El caso es que lo digan los medios y representantes políticos, pero como es el representante de su "mundo libre" lo de llamarlo "régimen" no lo van a hacer.
0 K 16
Cantro #1 Cantro
"Descubierto"
7 K 73
Naranjin #3 Naranjin
#1 a.k.a. "inventado"
13 K 144
sotillo #4 sotillo
#1 Soy un ignorante pero apuesto a que es un estado demócrata y dan igual las pruebas
7 K 96
themarquesito #7 themarquesito
#4 Así es, la administración Trump acaba de congelar fondos ilegalmente a varios estados demócratas
31 K 326
Romfitay #10 Romfitay
#7 Es un estado, además, escandalizado con ICE por asesinar a una de sus ciudadanas. Lo de Trump, en este caso, es el hijoputismo más bestia que se puede imaginar.
30 K 298
ccguy #25 ccguy
#7 a ver si deja de fluir dinero desde California y Nueva York al gobierno federal y se acaban las tonterías
1 K 39
#35 IsraelEstadoGenocida
#25 ojalá los estados pudieran tener esa prerrogativa
0 K 11
KirO #43 KirO
#35 bueno, el tema es que la federación tampoco puede hacer cosas que está haciendo, si el equilibrio se ha roto, por algún lado estallará, esto es como las fallas y los terremotos.

Ojalá el terremoto sea democrático.
0 K 10
Cantro #9 Cantro
#4 Seguramente la reacción a esto no ha tenido nada que ver
3 K 42
Mangione #15 Mangione
A esto se le llama tomar represalias contra la población civil de tu propio país. El fascismo estadounidense está desatado.
3 K 45
Milmariposas #13 Milmariposas
Donald "pataletas" Trump. :palm:
2 K 38
angelitoMagno #20 angelitoMagno
Que suerte tiene Trump, le pasa lo mismo que a Putin. Los que le presentan oposición siempre parecen estar metidos en escándalos de corrupción :-/
1 K 36
BiRDo #34 BiRDo
#20 Entre bomberos no se pisan las mangueras. A veces, sí. Pero porque llevaban días correteando a un barco.
0 K 10
powernergia #11 powernergia
Quién puede dudar de lo que diga la administración Trump.
2 K 29
#37 benkenube
A la administración de California también la amenazo con lo mismo hace poco. Le contestaron que no hay huevos. Que paga a gobierno federal 20 veces más de lo que recibe... Que haber si eran ellos los que dejaban de pagar.
1 K 18
ixo #21 ixo
Europa debería financiar grupos de insurgentes que movilicen a la población en EEUU contra la tiranía del Gobierno de Trump y sus technoBros, igual que hacen ellos en el resto de países, incluida Europa. :popcorn:
1 K 12
Chinchorro #33 Chinchorro
Mexico y Canadá harán bien en ir protegiendo sus fronteras ante la oleada inmigrante que se les viene encima en los próximos años...
0 K 11
Jonesy #27 Jonesy
Feeding Our Future xD :-D :-D :-D xD
0 K 9
Palas_Memeces #30 Palas_Memeces
Tim Walz del ala progresista del Partido Demócrata.... se ve que lo de que las SA/ICE maten blancas estadounidenses cuando les sale de las narices no gusta en Minneapolis y han cambiado de estrategia.
0 K 7
#40 To_lo_loco
No son más torpes porque no pueden serlo.

Lo malo de esto es que Trump y su administración ya tienen que correr hacia delante porque sino imagino que la justicia va a someterlos a prisión por una larga lista de delitos.
0 K 7
#41 infernaculo725_614899207
Bien. Que se autobloqueen y dejan a los demás en paz.
0 K 7
#19 Kuruñes3.0
Otro pasito a la guerra civil.
0 K 7
#36 carlosuyate
Unos parásitos menos (y, cómo no, "demócratas"... así serán que se llaman así para disimularlo) chupando del bote común pagado por todos. ¡Bravo!
1 K 5

