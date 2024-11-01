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La administración Trump amenaza a los medios de comunicación por su cobertura crítica de Irán (EN)
El presidente de la FCC dice que los medios de comunicación que comparten ‘distorsiones’ sobre la guerra de Estados Unidos con Irán podrían perder sus licencias.
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#2
Sergio_ftv
Los que actualmente se llenan la boca con palabras como "libertad" y similares, en realidad son los mayores autoritarios, censores y sociópatas que te puedes encontrar actualmente, es el típico "dime de qué presumes y te diré de qué careces". Resumiendo, Trump y sus lacayos son unos mierdas.
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#3
Kleshk
La libertad que tanto quiere PP y VOX
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#1
azathothruna
Que gran democracia con libre expresion la cubazuela del norte
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#8
Verdaderofalso
#1
no entiendo el porqué si Trump dice que están ganando
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#11
nereira
www.meneame.net/m/actualidad/eeuu-critica-cobertura-informativa-medios
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#5
pepel
Hey, Adolf Trump.
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#10
mmlv
No hacen la pelota lo suficiente al amado líder
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#9
Dav3n
En Israel ahora mismo son 5 añitos de cárcel...
Nos llevan años de ventaja
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#7
Asimismov
Hace poco la que censuraba era Rusia, ahora son los lluesei y solo pueden contar lo que la censura militar consienta.
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#6
Veelicus
jajajajajajjaja... que poco tardan en mostrar la patita
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#4
DayOfTheTentacle
Que nazisorpr3sa
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