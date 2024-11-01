·
Adiós a la incertidumbre: el bono social eléctrico seguirá rebajando la luz a miles de familias en 2026
El Gobierno amplía así una ayuda que vencía el 31 de diciembre de 2025 y que permite que miles de familias no vean un salto brusco en su factura de la luz a partir de enero.
etiquetas
bono social eléctrico
real decreto-ley 16/202
3
1
0
K
38
actualidad
#1
cenutrios_unidos
Mientras se las sube a otras. Pagamos a escote.
4
K
38
#2
yukatan
#1
el gobierno se las sube?? explicate
1
K
19
#3
apocalipsis1234
#2
Hay subida en 2026 de los peajes electricos y otros cargos, ademas posible subida del impuesto especial sobre la electricidad
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
