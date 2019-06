me he bañado desde que tenia 10 años, primero con mis padres, luego con mi mujer y mis hijos, luego con mis nietas y nietos, y en los últimos años con mi flotador, solo, con mis 80 años a cuestas. Ya no lo podré hacer más, así me encontré ayer la orilla, larga orilla, donde hasta el año pasado podía uno remojarse. Nunca pensé que vería morir al Mar Menor, antes de irme yo.