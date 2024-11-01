La adicción estadounidense-israelí a la guerra híbrida está a la vista de todos en Irán (Jeffrey Sachs) (inglés)

En las últimas semanas, hemos sido testigos de dos conflictos de este tipo: en Venezuela e Irán. Ambos se han librado mediante una combinación de sanciones económicas aplastantes, ataques militares selectivos, guerra cibernética, fomento de disturbios y campañas de desinformación implacables. Ambos son proyectos a largo plazo de la CIA que se han intensificado recientemente. Ambos conducirán a un mayor caos. Las tácticas de guerra híbrida ayudan a explicar por qué la estrategia de Trump oscila entre amenazas de guerra y falsas ofertas de paz.