edición general
4 meneos
8 clics
La adaptación de las ciudades al calor está funcionando, pero puede mejorar con más vegetación

La adaptación de las ciudades al calor está funcionando, pero puede mejorar con más vegetación

La sociedad viene desarrollando medidas contra las olas de calor que han tenido un impacto favorable. Las estrategias de adaptación han supuesto una reducción de hasta un 80 % en la mortalidad ocurrida sin ellas, lo que indica que hay margen para seguir impulsando acciones en este campo.

| etiquetas: adaptación , ciudades , calor , vegetación
3 1 0 K 31 ciencia
3 comentarios
3 1 0 K 31 ciencia
alfon_sico #2 alfon_sico
Debe estar hablando de otro país más avanzado porque en España se impone meter granito y arrancar árboles en las plazas: Madrid Zaragoza … tienen pinta de tener acciones en las canteras de granito de Galicia

Oye y el día que tienes que abrir para una avería te puedes cagar en la madre que los parió por partida doble: para romper la baldosa y para encontrar la que tiene el mismo tono que la original
0 K 9
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
¿Cómo que más vegetación? Unos toldos y a cascar.
0 K 12

menéame