El acuerdo de Perú para la compra de F-16 Block 70 desata la indignación: el precio de 285 millones de dólares por avión sorprende a los analistas de defensa. [ENG]

El plan de Perú para modernizar su fuerza aérea ha saltado a la palestra después de que Washington aprobara la posible venta de doce aviones de combate Lockheed Martin F-16C y F-16D Block 70 por un valor sorprendente de 3420 millones de dólares. Sobre el papel, se trata de una de las versiones más avanzadas del venerable Fighting Falcon, equipado con un radar de última generación, sistemas de guerra electrónica y un amplio arsenal de armas. Pero lo que ha llamado la atención de la comunidad de defensa es su impresionante precio, ...
| etiquetas: perú , f-17 , precio , 285 kilos
Deben venir por lo menos con seguro a todo riesgo, tapicería de cuero, Apple Carplay, pintura metalizada ...
Te sale más barato comprar el alijo que no dispararle al precio que debe salir cada disparo.
Y lo mismo lo hace... por un módico precio extra.
el acuerdo también incorpora misiles AIM-120 AMRAAM más allá del alcance visual, AIM-9X Sidewinders, bombas guiadas por precisión y el icónico cañón M61 Vulcan. Perú también recibiría motores de repuesto, simuladores, apoyo logístico, entrenamiento de pilotos y mejoras de instalaciones. Es, en esencia, un paquete llave en mano diseñado para transformar a la Fuerza Aérea Peruana de un MiG-29 y
… » ver todo el comentario
Es como comparar el precio de un coche de rallies con el precio del coche más todo lo necesario para jugar varios mundiales.