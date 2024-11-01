El acuerdo de Perú para la compra de F-16 Block 70 desata la indignación: el precio de 285 millones de dólares por avión sorprende a los analistas de defensa. [ENG]

El plan de Perú para modernizar su fuerza aérea ha saltado a la palestra después de que Washington aprobara la posible venta de doce aviones de combate Lockheed Martin F-16C y F-16D Block 70 por un valor sorprendente de 3420 millones de dólares. Sobre el papel, se trata de una de las versiones más avanzadas del venerable Fighting Falcon, equipado con un radar de última generación, sistemas de guerra electrónica y un amplio arsenal de armas. Pero lo que ha llamado la atención de la comunidad de defensa es su impresionante precio, ...