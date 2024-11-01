edición general
El acuerdo de Perú para la compra de F-16 Block 70 desata la indignación: el precio de 285 millones de dólares por avión sorprende a los analistas de defensa. [ENG]

El acuerdo de Perú para la compra de F-16 Block 70 desata la indignación: el precio de 285 millones de dólares por avión sorprende a los analistas de defensa. [ENG]

El plan de Perú para modernizar su fuerza aérea ha saltado a la palestra después de que Washington aprobara la posible venta de doce aviones de combate Lockheed Martin F-16C y F-16D Block 70 por un valor sorprendente de 3420 millones de dólares. Sobre el papel, se trata de una de las versiones más avanzadas del venerable Fighting Falcon, equipado con un radar de última generación, sistemas de guerra electrónica y un amplio arsenal de armas. Pero lo que ha llamado la atención de la comunidad de defensa es su impresionante precio, ...

karakol #6 karakol
Voy a vender al gobierno de Perú mi Opel Corsa a precio de Bugatti Chiron.
OCLuis #4 OCLuis *
#0 El titular y el artículo hablan del F-16, pero en las etiquetas pones F-17.
#7 mstk
#4 Con el sobreprecio que lleva ya pueden llamarlo F-17 Collectors edition.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Con estos precios, al F-35 le va a pasar lo que al Tesla model 3 ... no parece tan caro. o_o

Deben venir por lo menos con seguro a todo riesgo, tapicería de cuero, Apple Carplay, pintura metalizada ...
#2 omega7767
con esos trastos pueden hundir narco lanchas venezolonas sin despeinarse
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Te sale más barato comprar el alijo que no dispararle al precio que debe salir cada disparo. :shit:
#5 MPR
#3 Bueno, para dispararle primero necesitas que EE. UU. te permita hacerlo, no sea que le dispares a los narcos "equivocados".

Y lo mismo lo hace... por un módico precio extra.

:-D
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Se coge el precio total y se divide entre aparatos, y así sale esa cifra. Luego lees un poquito y…

el acuerdo también incorpora misiles AIM-120 AMRAAM más allá del alcance visual, AIM-9X Sidewinders, bombas guiadas por precisión y el icónico cañón M61 Vulcan. Perú también recibiría motores de repuesto, simuladores, apoyo logístico, entrenamiento de pilotos y mejoras de instalaciones. Es, en esencia, un paquete llave en mano diseñado para transformar a la Fuerza Aérea Peruana de un MiG-29 y

…   » ver todo el comentario
Urasandi #9 Urasandi
#8 si pero se sale por mucho de la horquilla "While the jets themselves typically cost between $80 million and $150 million depending on configuración". Huele a pringue.
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#9 porque una cosa es el precio del avión y lo que compra Peru es un paquete mucho más amplio.

Es como comparar el precio de un coche de rallies con el precio del coche más todo lo necesario para jugar varios mundiales.
OrialCon_Darkness #10 OrialCon_Darkness
Coñe, tanto trasto pa que? Cuantos enemigos tienen para comprar juguetes tan caros?
