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FACUA Andalucía llama a la movilización este 9 de mayo en defensa de los servicios públicos
Promovidas por la Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociales, las manifestaciones tendrán lugar en Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Málaga.
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cocolisto
Más comprometidos y desde luego más honrados que la ocu son.De ahí la persecución a Facua.
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Ahí estaré, y espero que los únicos que quieren hacer algo por Andalucía, adelante Andalucía y por Andalucía, no dejen que se infiltre el ppsoe
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