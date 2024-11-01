edición general
13 meneos
12 clics
FACUA Andalucía llama a la movilización este 9 de mayo en defensa de los servicios públicos

FACUA Andalucía llama a la movilización este 9 de mayo en defensa de los servicios públicos

Promovidas por la Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociales, las manifestaciones tendrán lugar en Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Málaga.

| etiquetas: facua , andalucía , movilización , 9 , mayo , defensa , servicios , públicos
10 3 1 K 128 actualidad
2 comentarios
10 3 1 K 128 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Más comprometidos y desde luego más honrados que la ocu son.De ahí la persecución a Facua.
2 K 45
founds #2 founds
Ahí estaré, y espero que los únicos que quieren hacer algo por Andalucía, adelante Andalucía y por Andalucía, no dejen que se infiltre el ppsoe
0 K 6

menéame