Un activista marroquí corrige al líder de Vox en Murcia: "No te conoces ni tu Constitución"

“El adaptarse a un país es respetar las normas y la cultura, pero yo no estoy obligado a hacer la cultura de ese país, a comer jamón, a salir en Semana Santa... ¡No te conoces ni tu Constitución!”.

tdgwho #2 tdgwho
"“El adaptarse a un país es respetar las normas y la cultura, pero yo no estoy obligado a hacer la cultura de ese país, a comer jamón, a salir en Semana Santa... ¡No te conoces ni tu Constitución!”."

Aqui hay muchas cosas, si vas a un país con su cultura, las mujeres no pueden ir como les de la gana, la comida es la que haya, no puedes pedir comida de aqui.

Y sin embargo aqui si que se exigen cosas, como comida halal.
JackNorte #4 JackNorte
Cuando se da el microfono a fascistas yese es el tema , sus ideas y sus formas, cuando tienen el microfono justificando delitos y persecuciones, ya han ganado ,
Cuando alguien tiene que decirles que no se han leido ni la constitucion ya han ganado.
Porque aun sabiendolo los llevan a programas para vender su fascismo.
Y la gente lo compra , porque no hay nada que se propaguen mas. el odio y si es a los mas debiles mas aun.
MalvadoAspersor #1 MalvadoAspersor
Joder, la noticia la debe haber redactado el hermano pequeño del sustituto del becario cuando estaba teletrabajando desde la piscina.
#3 Mandri20
Tampoco deberian casar a menores con putos vejestorios pervertidos. Ni probablemente obligar a sus mujeres a ir tapadas con burka. Ni obligar a sus hijos a que no coman carne de cerdo ni rezar a la Meca.

Es una gran ironia, los fascistas ultracatólicos de Vox quejandose de que vienen fascistas islamistas a España.

Que los deporten a todos. Fascismos fuera de España. Seria un gran lema para un partido serio de izquierdas, y no la burda payasada que tenemos.
