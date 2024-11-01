Un acróstico a través de los imperios: la cultura griega en la antigua Kandahar (ENG)

Conocida como la Inscripción de Sófito, data del siglo II a. C. y se atribuye a un hombre llamado Sófito, hijo de Narato. El texto fue grabado en una losa cuadrada de piedra caliza, probablemente incrustada en un muro de la antigua ciudad que se cree que es Alejandría de Aracosia, un asentamiento fundado durante las campañas de Alejandro Magno. Compuesto en verso, el texto forma un acróstico: las letras iniciales de cada línea deletrean un mensaje oculto en el margen. El mensaje dice: “Por Sófito, hijo de Naratos”.