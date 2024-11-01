Accenture no quiere empleados que no sepan adaptarse a la IA. Por eso van a reemplazar a 11.000 trabajadores por personas que sí sepan

La consultora tecnológica Accenture ha anunciado una transformación radical de su plantilla. En los últimos tres meses, la compañía ha despedido a unas 11.000 personas de sus filas, una ronda de despidos masivos que combinará además con rondas de contrataciones masivas por un único motivo: la adaptación a la IA. Y es que según apuntan desde Accenture, aquellos empleados que no logren reciclarse en IA tendrán que abandonar la compañía.