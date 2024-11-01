edición general
Accenture no quiere empleados que no sepan adaptarse a la IA. Por eso van a reemplazar a 11.000 trabajadores por personas que sí sepan

La consultora tecnológica Accenture ha anunciado una transformación radical de su plantilla. En los últimos tres meses, la compañía ha despedido a unas 11.000 personas de sus filas, una ronda de despidos masivos que combinará además con rondas de contrataciones masivas por un único motivo: la adaptación a la IA. Y es que según apuntan desde Accenture, aquellos empleados que no logren reciclarse en IA tendrán que abandonar la compañía.

Torrezzno #1 Torrezzno
¿Y eso como lo prueban?, menuda tontería, es una excusa más para despedir personal
4 K 64
#2 doppel
#1 con algún certificado
0 K 19
#6 guillersk
#1 si el currículum está hecho por chatgpt :troll:
0 K 10
#7 Dav3n
#1 Peor aún, es otro forma más de inflar la burbuja...
1 K 23
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Que empiece echando a socios y managers en ese caso. xD
2 K 37
borteixo #4 borteixo
Mi recomendación es que evitéis a toda costa esta empresa.
2 K 35
skaworld #5 skaworld *
... Y no se que me da que precisamente gente que no entiende el marco de utilizacion de la IA, es la que dice que los demás no saben usarla...

Tardará mas o menos, pero algunos se van a meter una ostia...

Tardará mas o menos, pero algunos se van a meter una ostia...
1 K 24
Connect #8 Connect
Si es una empresa tecnológica, pues tienen que tener gente que sepa adaptarse a la IA. Vamos, es de cajón. Si no lo hacen ellos lo hará la competencia. La IA parece fácil pero usarla con todo su potencial tiene sus complicaciones. A nivel usuario cualquiera vale. Para situaciones más complicadas, hay que dominarla bien.
0 K 17
#9 PerritaPiloto
Despedir a senior y contratar a junior, en menor cantidad que los senior que salen.

¿Donde habré visto esto antes de la IA generativa?
0 K 9

