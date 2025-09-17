La Academia de Cine elige la explosiva 'Sirat' de Oliver Laxe como candidata de España a los Oscars

España inicia un año más la larga andadura para intentar estar en la ceremonia de los Oscar. Hace dos años lo logró J.A. Bayona con 'La sociedad de la nieve', pero han pasado ya más de veinte años, desde 2004 con 'Mar adentro', que nuestro país no alza la estatuilla. Esta temporada lo intentará Oliver Laxe con 'Sirat', la impactante y explosiva aventura por el desierto entre música electrónica que se ha convertido en un fenómeno desde su estreno en salas en junio. El director gallego tiene mucho trabajo por delante para situar la película en la