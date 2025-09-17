La Academia de Cine elige la explosiva 'Sirat' de Oliver Laxe como candidata de España a los Oscars

España inicia un año más la larga andadura para intentar estar en la ceremonia de los Oscar. Hace dos años lo logró J.A. Bayona con 'La sociedad de la nieve', pero han pasado ya más de veinte años, desde 2004 con 'Mar adentro', que nuestro país no alza la estatuilla. Esta temporada lo intentará Oliver Laxe con 'Sirat', la impactante y explosiva aventura por el desierto entre música electrónica que se ha convertido en un fenómeno desde su estreno en salas en junio. El director gallego tiene mucho trabajo por delante para situar la película en la
Me encuentro entre los primeros pero... Es como el cine de Denis Villeneuve... Tienes q estar dispuesto a aceptar que el despliegue de la trama va a llevar tiempo.
No se yo
Incluso la idea o premisa de la historia es muy interesante.
Pero la peli se va por los cerros de Ubeda. PIerde su trama en favor de dramáticos acontecimientos inesperados y gratuitos que difuminan cualquier desarrollo argumental que cabría esperarse, en pos de una especie de drama simbólico y caóticos sin mucho interés y que no resuelve nada de lo que abre.
Es una pena porque con esa tremenda puesta en escena podrían haber trabajado un guión mucho mas redondo, que contase una historia que merezca la pena ser vista y disfrutada.
A mi no. Pero Igual a los yankies les gusta