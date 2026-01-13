Abre por primera vez al público la Casa de los Grifos, la joya oculta de la Roma republicana

Oculta bajo los palacios imperiales del Palatino, la Domus de los Grifos, una de las casas más antiguas de la República romana, abre sus puertas al público gracias a un proyecto de restauración y acceso innovador. Un operador equipado con cámara y micrófono recorre las estancias subterráneas y transmite las imágenes en tiempo real, creando una visita en vivo y guiada que busca conciliar conservación y divulgación.