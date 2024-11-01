edición general
El Abogado General de la UE avala la decisión de la Eurocámara de retirar la inmunidad a Puigdemont

Las conclusiones del abogado general europeo no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que debe dictar sentencia sobre el asunto, aunque el Alto Tribunal europeo suele seguir la línea marcada por los dictámenes en la gran mayoría de los asuntos.

mefistófeles
Vaya por dios....ahora van a obligar al gobierno a hacer malabarismos para pasar de puntillas sobre el tema para lograr que, tras la consabida lamida glandular, los de junst apoyen los presupuestos.

Unos nos roban y otros nos venden...apañaitos estamos los españolitos de a píe frente a tanto hideputa.
2
ChatGPT
#6 son dos hechos sin relación alguna… solamente conviden en el tiempo y en el espacio en el mejor momento para sostener a Pedro el grande
0
Andreham
Todavía coleando con esta pantomima.

¿Tantos casos o tan complejos deben ser, que tardan varios años entre cada recurso?
1
ewok
#8 Ya, ya... :roll:
1
lobotomico2
Lawfare.
0
YoSoyTuPadre
#1 Ahora que le van dar la inmunidad en España :roll:

Atado y bien atado
1
ewok
#2 Desde 2017, que se sepa, pasó por los siguientes Estados sin ser encarcelado o extraditado: Bélgica, Dinamarca, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo...
5
Tok_Tok
#5 Falso, o con matices muy grandes. Lo encarcelaron, y ofrecieron extraditarlo. Pero Llanera no aceptó, ya que no lo hacian por todos los delitos que el queria
0
BloodStar
Lo que todo el mundo, salvo 4 iluminados que viven en el mundo de la piruleta, sabía que pasaría.

Te acusan de delitos que supuestamente has cometido antes de ser eurodiputado, pues lógicamente el serlo no te va a librar. No es la estrella del supermario.
0

