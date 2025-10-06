Abbott aprueba el envío de la Guardia Nacional de Texas a otros estados por parte de Trump

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó la solicitud del presidente Donald Trump de enviar hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a otros estados, incluyendo Illinois. “Autoricé plenamente al presidente a convocar a 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas para garantizar la seguridad de los funcionarios federales”, escribió Abbott en una publicación en X. “Se puede garantizar la protección total de los empleados federales o dejar que la Guardia Nacional de Texas lo haga”.