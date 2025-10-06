edición general
19 meneos
19 clics
Abbott aprueba el envío de la Guardia Nacional de Texas a otros estados por parte de Trump

Abbott aprueba el envío de la Guardia Nacional de Texas a otros estados por parte de Trump

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó la solicitud del presidente Donald Trump de enviar hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a otros estados, incluyendo Illinois. “Autoricé plenamente al presidente a convocar a 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas para garantizar la seguridad de los funcionarios federales”, escribió Abbott en una publicación en X. “Se puede garantizar la protección total de los empleados federales o dejar que la Guardia Nacional de Texas lo haga”.

| etiquetas: abbott , guardia nacional , texas , eeuu , trump
16 3 2 K 160 actualidad
13 comentarios
16 3 2 K 160 actualidad
Comentarios destacados:      
azathothruna #4 azathothruna
Los tejanos estan haciendo esfuerzos para "ganarse los saludos" de muchos otros estados de gringolandia en la inminente guerra civil
5 K 94
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#4 A ver, el sur está resurgiendo de sus cenizas. A mi me parece de puta madre EE.UU merece un poco de su "democratización" interna que ha exportado a tantos países. A ver si con un poco de suerte se matan entre ellos y dejan en paz al resto del mundo.
2 K 44
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#4 #8 entre esto y volver a poner nombres de generales confederados a bases militares….
2 K 51
themarquesito #11 themarquesito *
#9 Durante la Rebelión de los Negreros, generales como Sheridan, Sherman, y Grierson se quedaron muy cortos; por no hablar de que la Reconstrucción acabó demasiado pronto.
0 K 20
Tito_Keith #10 Tito_Keith
#8 para eso el ejército tendría que dividirse en dos partes más o menos equivalentes. Como no va a pasar ya podemos imaginar qué parte es la que gana por goleada
0 K 9
ipanies #2 ipanies
Traducción... Trump está dando permiso a un estado a invadir otros estados con hombrecillos verdes armados ¬¬
4 K 42
Connect #12 Connect
Hay que recordar que la Guardia Nacional no es un ejército profesional. Están entrenados regularmente y bien equipados, pero esta gente tiene su trabajo de lunes a viernes. No se en que situación se queda esto ahora o si podrán aguantar tanto con esas milicias. Pero que esto tiene que tener un coste desmesurado es casi seguro.
1 K 30
RoterHahn #13 RoterHahn
#12
Que pregunten a la agencia de eficiencia gubernamental del Musk que hay un pelirrojo gastando por encima de sus posibilidades.
0 K 14
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Mis acciones de Pop-Corn Inc. están subiendo como la espuma. :popcorn:
1 K 22
io1976 #6 io1976
Mejor que se maten entre ellos a que continúen engordando los beneficios de su industria armanetística con los muertos de otros paises.
Vamos como hasta ahora, en parte, pero a lo grande, como les gusta hacer las cosas a los yankis.
1 K 22
#3 Troylanas
Me recuerda al argumento de una película reciente, Civil war. No digo más.
1 K 13
Libelulo #1 Libelulo *
Ayer vi un video de un youtuber cubano que decía que su sueño es emigrar a EEUU JAJAJAJAJAJAJAJA ¿cómo estarán en Cuba para querer mudarse a Trumpilandia?
1 K 10
Raziel_2 #7 Raziel_2
#1 Pues imaginate el panorama: Chico joven con muchos pájaros en la cabeza que vive en una dictadura y es pobre, se cree que la riqueza se encuentra al otro lado del mar, literalmente. Y además se cree que USA es el pais de las oportunidades.

Si en España, que es un país rico, hay miles de gilipollas que piden un Trump, un Bukele o un Milei, imaginate lo fácil que es engañar a alguien que esté realmente desesperado.
10 K 116

menéame