Abbott aprueba el envío de la Guardia Nacional de Texas a otros estados por parte de Trump

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó la solicitud del presidente Donald Trump de enviar hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a otros estados, incluyendo Illinois. “Autoricé plenamente al presidente a convocar a 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas para garantizar la seguridad de los funcionarios federales”, escribió Abbott en una publicación en X. “Se puede garantizar la protección total de los empleados federales o dejar que la Guardia Nacional de Texas lo haga”.
| etiquetas: abbott , guardia nacional , texas , eeuu , trump
Que pregunten a la agencia de eficiencia gubernamental del Musk que hay un pelirrojo gastando por encima de sus posibilidades.
Vamos como hasta ahora, en parte, pero a lo grande, como les gusta hacer las cosas a los yankis.
Si en España, que es un país rico, hay miles de gilipollas que piden un Trump, un Bukele o un Milei, imaginate lo fácil que es engañar a alguien que esté realmente desesperado.